Odion Ighalo: « même Cristiano Ronaldo est allé en Arabie Saoudite pour de l’argent »

Dans une interview accordée à Oma Sport TV, Odion Ighalo, l’attaquant d’El-Wehd en Arabie Saoudite, s’est exprimé sans détour sur la relation entre le football et l’argent.

Le meilleur buteur de la Coupe d’Afrique des Nations 2019 a d’emblée abordé le sujet de la fin de sa carrière: « Je ne sais pas quand Dieu me dira d’arrêter, mais je sais que je ne mettrai pas plus de trois ans avant d’arrêter. J’ai joué par passion toute ma vie, je dois jouer pour l’argent maintenant. »

Ighalo n’a pas hésité à affirmer que, contrairement à certains joueurs qui prétendent jouer par passion, son principal moteur est financier : « Je ne fais pas partie de ces joueurs qui disent que je joue au football par passion. Je joue pour l’argent, en fin de compte, c’est une question d’argent. »

Poursuivant sur sa lancée, l’ancien joueur d’Al Shabab et d’Al Hilal a souligné que même les plus grands noms du football mondial ne sont pas étrangers à cette réalité économique: « Voyez les gens qui vont en Arabie Saoudite, les grands joueurs. Ronaldo joue-t-il toujours par passion ? Il a gagné plus de 100 fois ce que j’ai gagné dans ma vie, mais il est quand même allé en Arabie Saoudite. Tu veux me dire que c’est de la passion ? Non, c’est pour l’argent. »

Ighalo a également abordé la perception différente selon l’origine des joueurs, soulignant une potentielle hypocrisie : « C’est seulement lorsque nous [Africains], le faisons, qu’ils diront que nous aimons l’argent. Mais ces gens s’en moquent, certains d’entre eux veulent être les mieux payés. »

Malgré ces réflexions sur l’aspect financier du football, Ighalo continue d’exceller sur le terrain, comme en témoigne ses 12 buts en 26 matchs avec Al Wehda cette saison. Sa franchise sur la question de l’argent dans le football apporte un éclairage intéressant sur les motivations des joueurs professionnels, jetant un regard sans concession sur une réalité parfois complexe et controversée.