Officiel: Chelsea s’offre Pierre-Emerick Aubameyang

Pierre Emerick Aubameyang s’est officiellement engagé avec Chelsea dans les derniers instants du mercato estival. Le Gabonais retrouve la Premier League seulement quelques mois après son départ.

Pierre-Emerick Aubameyang est de retour en Angleterre. L’attaquant Gabonais s’est engagé avec Chelsea pour les deux prochaines années. Relégué sur le banc par la venue de Robert Lewandowski au FC Barcelone, PEA a donc choisi d’évoluer sous le maillot des Blues où il retrouvera son ancien coach à Dortmund, Thomas Tuchel.

«Pierre-Emerick Aubameyang a effectué un transfert permanent de Barcelone à Chelsea. L’attaquant expérimenté rejoint les Bleus pour un contrat de deux ans et devient la sixième signature senior de la fenêtre estivale pour renforcer notre équipe masculine après un séjour de sept mois au Camp Nou» dévoile le communiqué du club londonien pour annoncer la nouvelle.

De leur côté, les Blaugrana ont dévoilé le montant de l’opération. “L’attaquant Pierre-Emerick Aubameyang s’engage avec Chelsea pour un transfert s’élevant à 12 millions d’euros”, a écrit le Barça, avant de remercier le nouveau joueur de Chelsea pour les quelques mois passés en Catalogne:

“Le Barça tient à remercier publiquement le joueur pour son professionnalisme, son engagement et son implication. Aubameyang a toujours traité les membres de la famille Blaugrana avec gentillesse. Merci pour ce sourire qui nous a transmis la joie sur le terrain et en dehors. Nous souhaitons bonne chance à l’attaquant pour la suite. Tu seras toujours chez toi au Barça, Pierre-Emerick.” Malgré son court passage à Barcelone, PEA a prouvé qu’il était l’un des meilleurs attaquants du monde. En effet, en seulement quelques mois, Aubameyang a inscrit 13 buts avec son ex club, devenant le meilleur buteur des Culés la saison dernière, à égalité avec Memphis Depay. Désormais, le Gabonais fera les beaux jours de Thomas Tuchel à Chelsea.

