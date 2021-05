Oissu/3eme édition du cross des écoles 2021, forte mobilisation des élèves au lancement à Abidjan

L’Office Ivoirien des sports scolaire et universitaire (OISSU) a organisé ce samedi 8 mai,son traditionnel cross de rentrée ,dans les 31 chefs lieux de régions et 2 districts autonomes de côte d’ivoire.

Une manifestation éclatée qui s’est déroulée simultanément dans les régions du pays ,avec une mention spéciale a Daloa présidé par le Ministre de la Promotion des Sports et du Développement de l’Economie Sportive Paulin Claude DANHO.

Dans le district d’Abidjan, c’est l’école Rodin sis a Yopougon qui a abrité le lancement.

La Directrice des Sports de Masse et du Genre, Mme Mariam Touré Anon, représentant le Ministre de la Promotion des sports et du Développement de l’économie sportive, Paulin Claude DANHO, a salué les acteurs du mouvement sportif, surtout ceux de des directions régionales d’Abidjan, pour le pari de la mobilisation réussi.

<<Nous venons d’assister à une grande masse de la population scolaire venue prendre part à un grand cross. Les enfants sont joyeux et heureux de voir la renaissance de l’OISSU. Ils sont contents de pratiquer le sport », a affirmé Mme Anon, sollicitant le concours la communauté éducative pour encourager les élèves et sensibiliser les autres à venir participer aux compétitions « parce que le sport, quand on le pratique, on devient des champions ».

La course proprement dite s’est courue, au quartier Maroc, dans la commune de Yopougon, sur deux circuits de 6 km et 4,1 km entre filles et garçons du primaire et du secondaire des établissements scolaires d’Abidjan. Le coup d’envoi des 4,1 km a été donnée à 9h12, et le second, à 9h16, par Mariam Anon.

Dédié à la mémoire de l’ex-Premier ministre, feu Hamed Bakayoko, ce cross vise également à promouvoir le sport scolaire et universitaire et plus globalement celui de la massification du sport dans la proximité pour le bien-être des Ivoiriens, la détection des vocations, l’éducation et la saine occupation de la jeunesse.

