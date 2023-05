Ons Jabeur, joueuse de tennis, affiche un état d’esprit positif lors de Roland-Garros 2023.

Ons Jabeur, joueuse de tennis tunisienne âgée de 28 ans, reste positive pour Roland-Garros, même si elle peut être en pleine forme ou manquer de rythme. C’est le seul tournoi du Grand Chelem où elle n’a pas encore réussi à passer les huitièmes de finale, qu’elle a atteints en 2020 et 2021.

Lors d’une conférence de presse, Ons Jabeur a déclaré : “Je suis à 100 %, c’est sûr. J’ai eu de nombreux entraînements avec différents joueurs, en me déplaçant normalement. Mais je n’arrête pas de penser à la possibilité de quelque chose d’inattendu. J’essaie de ne pas me concentrer là-dessus. Mais oui, j’ai trouvé mon rythme… je me sens beaucoup mieux…”

Le 30 mai, elle affrontera l’Italienne Lucia Bronzetti. Ons Jabeur est la première joueuse arabe à atteindre une finale de Grand Chelem.