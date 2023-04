Pepe à propos de Cristiano Ronaldo : «Je lui ai dit au téléphone…»

Dans la grande interview qu’il a accordée ce vendredi à Sport TV, Pepe s’est exprimé sur le récent déménagement de son ami Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite, avouant qu’il voit son compatriote heureux.

«Oui [j’ai vu les matchs] et je lui ai même dit que je me sentais heureux. Le voir dans les matchs. Ça se voit», a commencé par dire Pepe.

«Je sens qu’il est heureux, je le ressens et je lui ai dit au téléphone. Il m’a dit qu’il allait bien, qu’il était heureux. Mais je pense que le plus important, c’est qu’il ressente cela et la famille aussi», a-t-il ajouté, avant de déplorer les critiques qui ont été faites à Cristiano Ronaldo.

«Je pense que c’est très bon marché de critiquer. Les gens accordent plus de valeur à critiquer les autres pour ce qu’ils font dans leur profession qu’à les valoriser pour ce qu’ils ont déjà fait pour le football», a conclu l’international portugais.