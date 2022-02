Conduit par le Comité de Normalisation de la Fédération Ivoirienne de Football (CN-FIF) durant son séjour à Abidjan depuis le 7 février dernier, le Secrétaire Général de la CAF a effectué la visite des stades de Korhogo et de San Pedro. Il a profité de cette mission pour faire un point de la situation du football ivoirien avec le CN-FIF présidé par Mme Mariam Dao Gabala.M. VERON Monsengo-Omba reçu en audience par le Premier Ministre Patrick ACHI, hier mercredi 9 février 2022 à 16H. Un point de presse du Secrétaire Général de la CAF s’est tenu au terme de cette mission en Côte d’Ivoire. Cette rencontre avec les médias a eu lieu mercredi à 17H à l’Hôtel Radisson Blu Aéroport d’Abidjan.

Monsieur Patrick Achi, s’est confié à notre micro pour faire le point de ce qu’ils se sont dit dans le secret. Le Premier Ministre ivoirien, déclarée : « Pour la CAN, la Côte d’Ivoire a placé la barre très haut » !

“C’est ce que m’a dit le Secrétaire Général de la CAF, Confederation of African Football, M. Véron Mosengo-Omba, lorsque nous avons tenu notre réunion de travail sur l’organisation de la CAN2023.

Il a pu réaliser en effet, en compagnie du Ministre des Sports et du Président du COCAN, une visite de terrain sur les chantiers en cours à Korhogo, San Pedro et Abidjan. Et il a constaté l’ampleur que nous voulons donner à l’événement et va aider à son succès en ouvrant un bureau de la CAF prochainement à Abidjan.

Oui, la CAN 2023 devra être exceptionnelle par son ampleur, ses succès sportifs et réceptifs, dans des stades sublimes, comme l’est la Sublime CôteDivoire. Cette compétition africaine est devenue au fil des ans un événement planétaire, regardé partout avec bonheur et ferveur.”

C’est donc le moment plus que jamais de se mettre au travail à soutenu le Premier Ministre. “Il nous faudra donc toutes et tous, être totalement mobilisés et engagés pour faire de la CAN2023 cette fête unique du football, la fête de l’Afrique, mais aussi la fête d’une Côte d’Ivoire Nouvelle, d’une terre d’hospitalité, de fraternité et d’espérance, qui rayonne à nouveau sur le continent et dans le monde !”

Sapel

