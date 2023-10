Pourquoi Gasset est optimiste pour la Can

Le sélectionneur national de Côte d’Ivoire, Jean-Louis Gasset, a effectué une large revue des troupes, samedi et mardi, au stade Félix Houphouët-Boigny. Les Éléphants ont, dans un premier temps, défié le Maroc, première équipe africaine demi-finaliste de la Coupe du monde (Qatar 2022). Ensuite, ils ont retrouvé, dans un registre fort intéressant, les Bafana Bafana d’Afrique du Sud, pour un autre duel de haut niveau. Une équipe sud-africaine disciplinée, avec des joueurs qui jouent régulièrement ensemble. En outre, ils ont un sélectionneur national qui a du vécu sur le continent. Il a remporté la Can 2017 contre le Cameroun, au Gabon.

Les deux tests grandeur nature se sont soldés par des scores de parité (1-1). Mais le coach Jean-Louis Gasset, qui n’a pas d’yeux que pour le score, tire beaucoup de satisfactions des deux matchs amicaux. « Je préfère retenir l’état d’esprit du groupe. Mentalement, mon équipe n’a pas baissé la tête. Contre l’Afrique du Sud, elle a été menée, mais elle a refusé la défaite. Je crois que nous sommes en train de bannir la défaite de notre esprit. Malgré la fatigue due au match intense contre le Maroc, j’ai vu des joueurs qui étaient allergiques à la défaite», se réjouissait, face à la presse, le technicien français.

Face au Maroc, les Éléphants ont rendu une copie quasiment propre. Sauf qu’il leur a manqué de la lucidité devant les buts adverses et un « tueur » de la trempe de Didier Drogba pour faire la différence. Dans cette partie plaisante, la bande à Gasset a justifié le fait qu’elle a le meilleur milieu de terrain actuel sur le continent, avec Séko Fofana revenu prendre sa place, Franck Kessié et Ibrahim Sangaré. Sans oublier Séri Jean Michael et autres. Ils ont très vite pris le contrôle du milieu et les Lions de l’Atlas ont vu flou.

Mardi, dans un nouveau scénario contre l’Afrique du Sud, ils ont été menés au score très tôt, dès la 5e min de jeu. Et l’on a vu des garçons se battre avec les armes en leur possession pour revenir à la surface.

Il y a eu, certes, des déchets face aux Bafana Bafana et surtout dans de la finition, mais ce que le sélectionneur voudrait que les Ivoiriens retiennent, c’est que ses Pachydermes ont soigné leur mental. Ce défaut psychologique qui, pendant longtemps, était montré comme le talon d’Achille de l’équipe. « J’ai aimé leur état d’esprit de commando. Maintenant, nous allons chercher à huiler les automatismes et à densifier davantage notre jeu », estime Jean-Louis Gasset.

En dépit de quelques lacunes observées dans le jeu de son équipe, le sélectionneur national estime que son commando est en train de prendre forme.