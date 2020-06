Pré-Campagne élection Fif : des clubs du Sud-Comoé prennent connaissance du projet d’Idriss Diallo

Yacine Idriss Diallo candidat déclaré à la présidence de la FIF a échangé le vendredi 26 juin 2020 à la salle des fêtes du centre de formation féminine d’Aboisso avec les clubs et acteurs du ballon du sud Comoé.

Pendant près de deux heures, le candidat déclaré Yacine Idriss Diallo a passé au peigne fin, en projection, l’essentiel du contenu de son projet concocté par son équipe et lui . Ce projet, comme expliqué par le candidat, s’articule autour de sept (7) points essentiels. Il s’agit de la Pacification et du Rassemblement dans la famille du football national, de la Modernisation de la FIF et sa Gouvernance, de la Politique sportive permanente et durable, des Statuts des groupements d’intérêt, de l’Accroissement et la Diversification des ressources financières, de la mise en place d’une politique et Stratégie de Communication et de Marketing efficaces et enfin du Repositionnement de la Côte d’Ivoire au plan international. L’orateur a mis l’accent sur la pacification et le Rassemblement : « Sans rassemblement et la solidarité nous ne pouvons pas développer notre football qui a connu des déchirures ces dernières années ».

Sur le point de la bonne gouvernance, le candidat a annoncé la création d’un Conseil de Surveillance qui regroupera des acteurs de football et des sponsors qui ne feront pas partie du Comité Exécutif. Pour la modernisation de la faîtière, Yacine Idriss Diallo entend introduire la Planification comme outils de communication. Il annonce aussi un Symposium qui verra la participation de la FIFA, la CAF et des décideurs ivoiriens pour définir les objectifs sur dix ans. La Liste Rassembler pour Développer entend aussi lutter contre la déscolarisation des jeunes footballeurs et prévoit la revalorisation du football féminin.

