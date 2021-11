Première édition de la journée du sport féminin: 10 disciplines sportives à la portée des jeunes filles

Le lundi 15 novembre 2021, le centre sportif et socioculturel, AGORA KOUMASSI, a été choisi pour cadre par le Ministère de la Promotion des Sports et du Développement de l’Economie Sportive pour abriter la première édition de la journée du sport féminin.

La Direction Générale des Sports à travers sa Direction Technique chargée du Sport de Masse et du Genre a organisé cette journée dans le but de susciter chez la jeune fille, un intérêt plus important pour la pratique sportive à tous les niveaux.

Ainsi, au cours de cette journée, 3000 jeunes filles issues de lycées, collèges et centres de formation ont été sensibilisées aussi bien à la pratique régulière d’activités physiques et sportives pour leur bien-être qu’à la pratique du sport de haut niveau tout en poursuivant leurs études.

Selon la source d’AbidjanTV, c’est autour de 10 discplines, le handball, le basketball, le football, le rugby, l’athlétisme, le taekwondo, la lutte, la gymnastique, le lancer de poids et le judo que les jeunes filles qui ont répondu à l’invitation du jour, se sont retrouvées. Tandis que certaines prenaient part aux compétitions organisées, plusieurs autres découvraient et faisaient leurs premières expériences avec ces disciplines.

Pour Mariam TOURE ANON, Directrice du Sport de Masse et du Genre, cette initiation vise à encourager les jeunes filles dont l’âge varie entre 12 et 17 ans à la pratique régulière du sport.

Représentant le Ministre Paulin Claude DANHO, le Directeur de Cabinet, M. ALLA Yao François s’est rejoui de cette initiative destinée à encourager les jeunes filles, encore minoritaires, à la pratique du sport parce qu’elles ont d’énormes potentialités : ”Nous voulons à travers l’encadrement des jeunes, faire en sorte que le sport devienne l’un des maillons forts de l’unité et de la réconciliation nationale”.

Plusieurs figures emblématiques, gloires du sport féminin ivoirien, ont partagé leurs expériences avec les jeunes filles; elles ont également saisi l’occasion pour donner des conseils et envoyer des signaux forts à la jeune génération afin qu’elle n’hésite pas à s’inscrire dans une vocation sport/étude.

Au vu du nombre de participantes, de l’engouement constaté et de l’intérêt des jeunes filles pour chacun des ateliers et des disciplines sportives proposées, on peut affirmer que cette première édition de la journée du sport féminin a tenu toutes ses promesses. Rendez-vous donc pour l’édition 2022 avec plus de participantes et de contenus.

