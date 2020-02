Présidence de la FIF- Didier Drogba: un candidat sérieux qui fait reculer Sidy Diallo

L’information de la non candidature de Sidy Augustin Diallo pour un troisième mandat à la tête de la Fédération Ivoirienne de Football ( FIF), a fuité. Lors d’une rencontre informelle avec un journaliste, il a lâché prise. Faisant la confidence selon laquelle il n’était pas candidat pour la prochaine élection au terme de son mandat qui prend fin ce 18 février. Après deux mandats, même s’il est adoubé d’une Coupe d’Afrique des Nations remportée en 2015 et bien de participations à des tournois majeurs, le bilan de Sidy Diallo reste mitigé. Plusieurs sponsors, et non, des moindres, se sont retirés du processus de développement du football ivoirien. Un management approximatif et poussif. Des choix discutables au niveau de la sélection nationale et de son encadrement technique. Face à tous ces errements, Didier Tebily Drogba a annoncé depuis quelques mois déjà, sa candidature pour diriger la Fédération Ivoirienne de Football. Et il part avec toutes les chances.

Lorsque la confidence que Sidy Diallo a faite à un journaliste a été éventée, lui et son état major ont vite fait de produire un démenti. Trop tard. Mais un état de fait qui démontre la fébrilité de Sidy Diallo face à un candidat sérieux à l’image de Didier Drogba. Assumer à quelques jours de la fin de son mandat qu’il n’est plus candidat, voilà qui ouvrirait un boulevard énorme à Didier Drogba qui partirait en roue libre. Sidy Diallo, en faisant un rétropédalage même si l’information de sa non candidature a été rendue publique; essaie donc d’entretenir le suspense surtout que l’on annonce que Sory Diabaté serait le candidat du comité sortant qu’il a dirigé. Quand on sait aussi les enjeux que représentent en haut lieu étatique le poste de président de la FIF, le sort de Sidy Diallo n’a-t-il pas déjà été scellé ?.

