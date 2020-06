Présidence FIF: Eugène Dié Kacou soutient la candidature d’Idriss Diallo

Notable à la cour royale de l’Indénié, l’ex-journaliste, désormais à la retraite a apporté son soutien sans faille à Yacine Idriss Diallo qu’il considère d’ailleurs comme son frère.

Fort de cette fraternité, il a tenu à faire un témoignage sur la famille du candidat déclaré à la FIF. “Le connaissant mieux, son père était l’un des premiers, je dirai même le premier instituteur de Côte d’Ivoire.

Dans un vieux livre que je garde encore, le nom de son géniteur, décédé il n’y a pas longtemps y figure d’ailleurs “,a-t-il révélé. Non sans manquer de rassurer YID sur ses ambitions. “Le chef notable a dit. Quand tu te réveilles, la figure de celui que tu vois, c’est à lui que tu fais confiance. Nous savons qu’il y a trois candidats qui briguent la FIF, le seul qui pour le moment est venu chez nous pour prendre la bénédiction de la cour royale, c’est Idriss Diallo. C’est pour cela, que le chef notable a signifié que ce monsieur a été bien éduqué.

En se déplaçant ici, pour les bénédictions, je puis vous assurer qu’il les a obtenues. Et en principe ici, à moins d’un cataclysme, quand on le fait pour une personne, elle ne part pas sans la victoire. On ne peut que féliciter mon jeune frère et l’encourager.

Nous sommes sûrs qu’au terme de cette élection, tu gagneras et tu passeras nous saluer ici encore”, a prophétisé l’ancien président de la Fédération ivoirienne de cyclisme, Eugène Dié Kacou. Des propos que Yacine Idriss Diallo saura apprécier à sa juste valeur.

Aminata 24

