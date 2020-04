Présidence FIF: l’humoriste Boukary met en garde les détracteurs de Didier Drogba

“Vous dites qu’il doit venir apprendre auprès de vous, et vous, vous avez appris où ? Ou bien il doit venir apprendre le vol là aussi ????!

Sinon je vois rien, quelqu’un pour la première fois envoie votre Côte d’Ivoire au mondial, et après qu’il est arrêté, plus de Côte d’Ivoire au mondial. Quelqu’un qui ce donne avec le cœur, Homme influent…bon je comprends que c’est la politique. Mais seul les ignares accepterons cette injustice contre lui, arrêtez un peu laissez le monsieur prendre la tête de la FIF pour le bonheur du football ivoirien et africain. Vous n’êtres pas obligé de le soutenir merde arrêtez votre sorcellerie”.

