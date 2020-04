Présidence FIF: « Pourquoi l’Union des Anciens footballeurs soutient Sory Diabaté ? », Beugré Yago Eugène

Dans un entretien à Abidjan.net, l’ancien champion d’Afrique 1992 Beugré Yago Eugène est revenu sur le choix porté sur Sory Diabaté par l’Union des anciens footballeurs, dans la course à la présidence de la Fédération Ivoirienne de Football (FIF).

Sa « parfaite connaissance » du football en général et du football local en particulier, sa « grande expérience » acquise grâce à une présence régulière dans les instances dirigeantes du football ivoirien, son engagement auprès des anciens footballeurs, en leur permettant de passer des diplômes dans divers métiers liés au football, et « l’ambitieux programme » qu’il porte sont autant de raisons qui ont motivé l’union des anciens footballeurs à opter pour l’actuel président de la Ligue de football dans la course à la présidence de la FIF.

‘’Il permettra au football ivoirien de grandir tant au niveau de ses clubs que des sélections nationales. Mais également dans la construction des infrastructures’’, a argué l’ex international ivoirien.

Pour l’ancien sociétaire de l’Africa Sport national, club avec lequel il a remporté la Coupe d’Afrique des vainqueurs de coupes ainsi que la super coupe en 1992 et 93, ‘’le football ivoirien regorge un potentiel extraordinaire, l’un des rares sur le continent avec le Nigeria’’, toutefois il mérite une meilleure organisation. D’où l’opportunité de la candidature de Sory Diabaté, a estimé Beugré Yago Eugène.

S’exprimant sur la crise sanitaire que connaît le monde avec la pandémie du Covid 19, l’ancien international a insisté sur la nécessité pour tous d’observer les mesures barrières; car dira-t-il ‘’la maladie existe bel et bien. Et il est important de se protéger et protéger les autres en ne sortant qu’en cas d’extrême nécessité, en se lavant régulièrement les mains à l’eau et au savon, et en portant des masques’’.

En conclave le 23 avril dernier à Abidjan, l’Union des Anciens Footballeurs de Côte d’Ivoire a, au terme d’un scrutin, porté son choix sur Sory Diabaté en lice pour la présidence de la FIF. Sur 14 votants, Sory diabaté a obtenu 11 voix contre 3 abstentions.

