PSG : ”je reste toujours attaché au football ma passion” Neymar

Acculé par les critiques, Neymar a voulu, à un moment donné, tout arrêter et changer de carrière, mais sa passion pour le foot l’y a finalement contraint, comme le raconte l’attaquant du PSG dans une interview pour le magazine ‘Gaffer’.

Considéré comme une idole au Brésil, Neymar ne se voit pas faire autre chose que le football. L’attaquant du PSG a une passion démesurée pour cet art et espère s’y consacrer, aussi longtemps que possible. Mais la passion ne fait pas tout. Neymar, comme tout être humain, a aussi des moments de faiblesse, de doute. Dans une interview accordée à ‘Gaffer’, l’attaquant du PSG a révélé qu’à certains moments de sa carrière, il a pensé à se retirer.

Acculé par les critiques, l’ancien du Barça a préféré, à un moment donné, tout arrêter. “Une fois que je suis arrivé au point de me demander si je voulais continuer, si mon football ne plaisait pas. Parfois, même un bon dribble peut être une offense”, a-t-il confié. “Le monde est très sensible. C’est paradoxal… vous ne pouvez rien faire, mais en même temps, vous pouvez tout faire. Le monde vous juge sur ce que vous faites et ce que vous ne faites pas“, a-t-il poursuivi.

Mais Neymar a repensé cela. “Je ne perdrai jamais ma passion pour ce sport. Le jour où j’ai pensé à arrêter, je suis rentré chez moi. Je me suis souvenu de tout ce que j’avais fait pour y arriver et ça m’a calmé. Ça m’a ramené à la réalité“, a-t-il déclaré. Les critiques, il préfère les mettre de côté : “Je ne prends pas les commentaires au sérieux. Je n’aime pas lire certaines choses, je ne pense pas qu’elles soient nécessaires, mais les gens autour de moi (amis, collègues, famille…) finissent par les lire et, à la fin, je me mets en colère“.

