PSG: Neymar et Gianluigi Donnarumma se sont battus après la défaite face au Real Madrid (médias)

Selon la presse espagnole, Neymar et Gianluigi Donnarumma s’en sont venus aux mains dans le vestiaire après la défaite du PSG face au Real Madrid (1-3) mercredi soir en Ligue des champions. Une défaite qui élimine les Parisiens du tournoi.

Le PSG ne disputera pas cette saison les quarts de finale de la Ligue des champions. Les Parisiens ont été éliminés de la compétition après leur défaite face au Real Madrid, mercredi soir, en huitième de finale retour de la C1. Dans un match disputé au Santiago Bernabeu, le club français s’est incliné sur le score de 3-1.

Pourtant bien embarqué dans la partie avec un sublime but de Kylian Mbappé en première période, les poulains de Mauricio Pochettino ont sombré au retour des vestiaires. Totalement métamorphosés, les Madrilènes vont en effet mener la vie dure aux visiteurs avec un Karim Benzema opportuniste, auteur d’un triplé.

Une grosse désillusion pour les joueurs parisiens qui se sont engueulés en fin de match selon les informations du média espagnol Marca. D’après le journal ibérique, Neymar et Gianluigi Donnarumma ont failli venir aux mains à cause d’un reproche du premier, mal apprécié par le second. A en croire le journal, Neymar aurait reproché à Donnarumma son erreur sur le but égalisateur de Karim Benzema. Un reproche mal pris par le gardien de but italien qui a sèchement fait comprendre à son coéquipier qu’il n’a été fautif que sur la deuxième réalisation de l’attaquant merengue. Le ton serait ensuite monté, et les deux hommes ont dû être séparés pour que la situation ne s’envenime pas vraiment.

Visiblement, cette défaite passe très mal du côté parisien, alors qu’on apprend également que Nasser Al-Khelaifi et Leonardo auraient créé un incident dans le vestiaire des arbitres, heureusement bien maîtrisé par la police espagnole qui est intervenue à temps pour calmer les esprits qui commençaient à surchauffer.

Melv

