RDC: Cédric Bakambu au secours des victimes de la guerre à l’est du pays

L’attaquant de Villarreal, Cédric Bakambu, continue de manifester sa solidarité envers les populations de l’est de la RDC, confrontées à la guerre entre l’armée nationale et les rebelles du M23.

Dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, Bakambu a annoncé la construction d’un village de l’espoir à Goma, capitale de l’est de la RDC. Ce projet vise à offrir un refuge aux déplacés et aux victimes de la guerre dans la région.

Selon Bakambu, ce village offrira des logements à plus de 100 familles, avec un accès à l’eau potable et des installations scolaires pour les enfants. Il a lancé un appel à toutes les bonnes volontés pour contribuer à la réalisation de cette initiative. « Pour cela, nous comptons sur vous et sur votre aide. Il n’y a pas de petits dons, il n’y a pas de grands dons, il n’y a que des dons », a déclaré Bakambu dans sa vidéo.

Cette initiative de Bakambu témoigne de son engagement envers son pays d’origine et sa volonté d’apporter une aide concrète aux personnes touchées par le conflit dans l’est de la RD Congo. Son appel à l’action souligne l’importance de la solidarité et de l’entraide dans les moments de crise.