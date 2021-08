Real Madrid: “l’arrivée de Mbappé peut être positive pour Eden Hazard”

Ce n’est désormais qu’une question de jours et de millions d’euros. Kylian Mbappé prend la direction du Real Madrid. La Casa Blanca tiendrait son premier transfert en or massif depuis Eden Hazard. Celui qui sera en charge de faire oublier définitivement Cristiano Ronaldo. Ce transfert, s’il finit par arriver, aura des conséquences sur l’organisation de l’attaque du Real Madrid. Mais est-ce une bonne nouvelle pour Eden Hazard ? Le Belge a soufflé le chaud et le froid lors de ses deux premières sorties en Liga. Mais Mbappé, Karim Benzema et Hazard sont-ils faits pour s’entendre ? Où situer Gareth Bale, Vinicius Junior ou Rodrygo dans ce tableau ? Carlo Ancelotti est un entraîneur capable de gérer les ego : avec ce Real Madrid, il sera servi. Alors, bonne nouvelle pour le Belge ?

Oui, ça va lui retirer de la pression









La pression autour d’Eden Hazard a incontestablement joué dans les réactions de son corps suite aux blessures. Transféré pour un montant supérieur à 100 millions d’euros, le Belge a couru derrière sa forme pendant deux saisons et n’a jamais pu faire taire les critiques venues d’une presse omnipotente et intraitable. L’arrivée de Kylian Mbappé pourrait avoir une vertu : celle de dévier le feu des projecteurs du Belge vers le Français. “Je pense que l’arrivée de Mbappé peut être positive pour Eden”, pense Nordin Jbari. “Ca va lui permettre de se remettre à niveau tranquillement, pendant que les projecteurs seront braqués sur le Français. Cette saison, Hazard est dans une autre dynamique. Son premier match de la saison était bon, il était bien dans le ton. Son deuxième était peut-être moins bon mais il faut se souvenir d’où il vient.”

Le champion du monde va arriver avec une étiquette énorme d’au moins 180 millions d’euros sur les épaules. Son association franco-française avec Karim Benzema va devenir l’attraction de la Liga. “Il va y avoir un élan positif autour du Real Madrid. Les supporters seront contents, parce qu’ils attendent un transfert galactique depuis longtemps, la presse sera contente, le club sera content.”

Pour le consultant, la communication dans la presse entre les joueurs pourrait aussi avoir un rôle important. “Ils parlent tous les deux français, ils ont joué dans le championnat de France, ils se connaissent et se respectent. Il suffirait que Mbappé dise du bien de Hazard dans la presse pour entamer un cercle vertueux.”

Non, car la concurrence s’agrandit



L’autre argument consiste à dire que l’arrivée de Mbappé va forcément prendre une place dans le trident offensif mis en place par Carlo Ancelotti. Jusqu’ici, l’Italien a privilégié le trio Hazard – Benzema – Bale. Le Belge pourrait-il en faire les frais ? “Pas forcément”, nuance Jbari. “Il faut aussi se souvenir d’où revient Gareth Bale. Carlo Ancelotti a dit qu’il comptait sur lui, mais c’est un joueur qui peut également être sujet aux blessures. La saison va être longue, et je pense qu’il ne faut pas s’inquiéter si Hazard commence un match sur le banc.” Comme beaucoup, Jbari ne voit pas Vinicius Junior comme un titulaire en puissance, malgré son doublé supersonique pour sauver le Real Madrid contre Levante. Auteurs d’une saison blanche malgré une demi-finale de Ligue des champions, les Merengues doivent absolument remporter un trophée cette saison. Un effectif large, surtout compte tenu du nombre de blessures de certains joueurs vedettes, ne sera pas superflu.

rtbf.be

Comments

comments