Reconnaissance: le FER reçoit le trophée de la coupe d’Afrique des nations 2023

Une ambiance de fête régnait ce jeudi 7 mars 2023 sur l’esplanade du Fonds d’entretien routier (FER). L’entreprise étatique, partenaire de la Fédération Ivoirienne de Football (FIF), a reçu dans ses locaux le prestigieux trophée de la CAN 2023, remporté par les Éléphants de Côte d’Ivoire, à l’issue d’un parcours mémorable.

Sur cette place mythique, l’ensemble des cadres et employés du Fonds d’entretien routier ainsi que les structures de l’écosystème entretien routier en Côte d’Ivoire, notamment l’Agéroute, le BNETD, la direction générale de l’Entretien routier, ont répondu à l’appel de la Directrice générale du FER, Annick Tohé Lasmel.

Mme Annick Tohé lors de son allocution

« Je suis particulièrement heureuse en ce moment, cette même joie qui m’anima au coup de sifflet final de la finale du 11 février 2024. Ma joie se manifeste par le fait que, comme vous, le FER a cru en cette aventure jusqu’au bout avec la ferme conviction qu’on remportera la CAN ».

La délégation du COMEX de la FIF et les responsables du FERLA DÉLÉGATION DU COMEX DE LA FIF ET LES RESPONSABLES DU FER. Sponsor officiel de la Fédération Ivoirienne de Football pour cette messe du football africain, Mme Annick Tohé a rappelé les nombreuses actions menées par le FER, notamment en terme de mobilisation. « Aujourd’hui, nous sommes plus que fiers, car ces efforts n’ont pas été vains, la preuve la dame coupe est là aujourd’hui avec nous », s’est-elle réjouie.

Saisissant l'occasion pour féliciter l'ensemble des responsables du football ivoirien, notamment le président Idriss Diallo et le comité exécutif de la FIF, l'encadrement technique des Éléphants ainsi que les joueurs.

Elle a également eu des mots de reconnaissance à l’endroit du président Alassane Ouattara, premier capitaine des éléphants de Côte d’Ivoire, au Premier ministre Robert Beugré Mambé ainsi qu’à son ministre de tutelle, Dr Amédée Kouakou dont l’engagement sans failles ont permis d’offrir la plus belle CAN jamais organisée.

Prenant la parole au nom du Comité exécutif de la FIF, le président Idriss Diallo a remercié la directrice générale, Annick Tohé, ainsi que l’ensemble du personnel du FER pour l’accompagnement qu’ils ont apporté lors de cette campagne des Éléphants de Côte d’Ivoire. « Vous avez fait œuvre utile puisque vous avez cru en nous et aujourd’hui, la coupe est là ».

Avant, Thomas Camara, président du Conseil d’administration, a exprimé sa joie d’accueillir le comité exécutif de la FIF, les anciennes gloires du football ivoirien et les membres de l’encadrement technique des Éléphants présents à cette cérémonie.