Renforcement des capacités opérationnelles des services déconcentrés

Le Ministre Paulin Claude DANHO remet du matériel roulant aux services déconcentrés.

Le Ministre de la Promotion des Sports et du Développement de l’Economie Sportive, Paulin Claude DANHO, a remis ce jeudi 3 Février 2022, à Cocody- Angré, du matériel roulant aux services déconcentrés.

Ce matériel, constitué d’automobiles et de motos, servira à améliorer les conditions de travail des collaborateurs du Ministre en charge des sports afin de mener à bien la politique nationale sportive à travers les programmes et actions déclinés en objectifs stratégiques dans leurs régions et départements respectifs.

Ce don de matériels, s’inscrit dans la vision du Ministère de la Promotion des Sports et du Développement de l’Economie Sportive.

”Promouvoir le sport en sorte qu’il soit une valeur partagée par tous les ivoiriens partout où ils se trouvent” a été l’une des déclarations fortes du Ministre à l’adresse des bénéficiaires.

Le premier responsable du sport ivoirien a engagé les directions déconcentrées bénéficiaires à jouer pleinement et efficacement leur rôle d’animateurs de proximité et de contact.

“Nous avons besoin de vous booster et faire en sorte que vos conditions de travail soient améliorées…L’ ivoirien nouveau avec une mentalité gagnante passe également par le sport, catalyseur de l’unité nationale… Ce matériel doit être un outil d’action dans la proximité. Je vous invite alors à être de vrais acteurs du sport en Côte d’Ivoire”.

Au nom des bénéficiaires, Mme Kouassi née Azoh Perpétue, Directeur Régional de la Mé a exprimé toute la gratitude des bénéficiaires à Monsieur le Ministre Paulin Claude DANHO, par des mots chargés d’émotion :

” L’acquisition de ces engins flambants neufs contribuera à rehausser l’image et la notoriété des bénéficiaires dans leurs circonscriptions.

Grâce à ces moyens de mobilité, vos différentes structures pourront toucher le plus grand nombre de la population dans les contrées les plus reculées de notre beau pays”.

En plus des directions déconcentrées, le Ministre a doté le Cabinet, l’Inspection Générale et les services rattachés, de 4 véhicules de liaison.

