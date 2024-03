Retombées de la Can 2023 : La Fif distribue plus de 800 millions de F Cfa aux acteurs locaux

Tout baigne à la Fédération ivoirienne de football (Fif). Un peu plus de deux semaines, après la Coupe d’Afrique des nations de football remportée à domicile (2-1) face au Nigeria, la faîtière a fait un important geste à l’endroit de ses mandants. Le mercredi 6 mars 2024, en marge de la cérémonie officielle de présentation du trophée de la Can à la grande famille du sport roi, Idriss Diallo a comblé de bonheur ses mandants.

L’annonce faite par le directeur exécutif, Armand Gohourou, porte sur une enveloppe globale de 840 millions de F Cfa répartie entre les bureaux de la Ligue de football professionnel (2,5 millions de F Cfa), de la Ligue de football amateur (2,5 millions de F Cfa), les clubs de Ligue 1, 2 et de D3 (400 millions de F Cfa). Les Ligues régionales (12 millions de F Cfa), les commissaires aux matchs (7 millions) et les commissions indépendantes (12,5 millions de F Cfa).

Le football féminin enregistre un soutien record (104 millions de F Cfa), de même que la division régionale (107 millions de F Cfa) et les groupements d’intérêt (25 millions de F Cfa). Mais les associations de journalistes de sport (5 millions de F Cfa) n’ont pas été oubliées.

Le trophée de la Can remportée par l’équipe nationale a été présentée aux clubs, Ligues et groupements d’intérêt sportif du pays.

En plus d’injecter beaucoup d’argent dans les différentes structures du football local, Idriss Diallo et ses collaborateurs, qui sont très à l’aise en ce moment pour tenir leurs promesses de campagne, ont annoncé la remise de 40 cars de transport d’équipe aux clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. Quel beau cadeau !

En tout cas, le président Idriss Diallo n’a pas fait dans la dentelle. Le patron du football ivoirien a profité de l’occasion pour dire sa joie et la satisfaction de la fédération devant le travail accompli. Il a réaffirmé la volonté de son équipe de continuer de travailler pour le rayonnement du football et de la Côte d’Ivoire.