Sadio Mané ? : «je pensais qu’il était la meilleure signature, c’est plutôt une grosse erreur pour Bayern»

*Sadio Mané est arrivé en star au Bayern Munich en début de saison, après plusieurs années de haut niveau à Liverpool, mais il pourrait repartir cet été par la petite porte.

L’ancien international allemand Dietmar Hamann n’a pas mâché ses mots pour critiquer le l’attaquant sénégalais, qui a coûté 40 millions d’euros. Selon lui, Sadio Mané est une grosse erreur pour le Bayern Munich. «Regardez la saison de Liverpool, ils semblaient être une équipe douce et la même chose s’est produite avec Mané», a-t-il commencé.

«Quand tu arrives dans un nouveau club, tu dois respecter ceux qui y étaient déjà. Mané m’a toujours semblé être une personne très gentille et humble, mais à Munich, il ne l’a pas montré. Il me semble que son temps au Bayern est terminé pour lui, je pensais qu’on allait maintenant parler d’une grosse signature mais c’était l’une des plus grosses erreurs de l’histoire du club», a déclaré l’ancien milieu de terrain, cité par SPOX.