Sadio Mané, le cauchemar bavarois

Les paris du Bayern de Munich ne sont décidément pas payants ces dernières semaines. Que ce soit ceux des dirigeants qui ont choisi de se séparer de l’entraîneur Julian Nagelsmann juste avant le quart de finale contre Manchester City ou celui de son remplaçant Thomas Tuchel de se priver des services de Sadio Mané pour cette double confrontation.

Au cours de la conférence de presse de présentation de Tuchel, fin mars, le directeur sportif Hasan Salihamidzic et le président du directoire Oliver Kahn avaient eu toutes les peines du monde à avancer une justification à la mise à l’écart de Julian Nagelsmann, avec qui ils avaient pourtant “un projet au long cours”.

Quatre semaines après une décision qui a surpris tout le monde, le Bayern a été éliminé sur sa pelouse en quarts de finale de la Coupe d’Allemagne par Fribourg (2-1), qui ne s’était jamais imposé à Munich.

Dans la compétition reine du football européen, le Bayern n’a pas pesé très lourd dans la double confrontation en quarts de finale face à l’effectif de classe mondiale de Pep Guardiola (3-0, 1-1).

Et en championnat, le club bavarois a certes récupéré la tête grâce à sa victoire dans le Klassiker contre Dortmund le 1er avril (4-2), mais n’a aucune marge sur son rival de la Ruhr, avec seulement deux points d’avance (59 contre 57) à six journées de la fin de saison.

Sadio Mané, la cassure

Pour couronner le tout, l’ambiance à l’intérieur du groupe munichois n’est pas des plus sereines, comme en témoigne la vive altercation entre Sadio Mané et Leroy Sané (coup porté par le Sénégalais au visage de l’Allemand) après le match aller dans le vestiaire de l’Etihad de Manchester.

Sanctionné d’un match de suspension et fortement mis à l’amende (près d’un demi-million d’euros selon la presse allemande), Sadio Mané espérait répondre sur le terrain au match retour hier soir.

Mais Thomas Tuchel avait choisi de garder son champion d’Afrique sur le banc et aura poussé le vice jusqu’à le faire entrer à la place de…Sané.

Une passation glaciale, sans un regard entre les deux hommes. Et alors qu’il n’aura foulé la pelouse que 26 minutes hier soir soit moins d’un tiers de la rencontre, Mané aura été l’étincelle bavaroise. Le Bayern ené au score sur un but d’Erling Haaland, c’est bien lui qui a su créer d’énormes différences, trouvant le poteau avant d’obtenir le penalty de l’égalisation.

Sadio Mané n’a que très peu goûté ce nouveau traitement pour l’un des matches les plus importants de la saison d’autant que son entraîneur n’avait eu cesse de le protéger avant la rencontre.”Sadio, je suis son premier avocat et son premier défenseur. Je le connais depuis si longtemps, je connais son entourage. Je le connais exclusivement comme un super professionnel, je n’ai jamais, jamais, jamais, vu quoi que ce soit qu’on puisse lui reprocher”, disait ainsi Thomas Tuchel vendredi dernier.

Les rumeurs de la presse allemande sur les moqueries au sein même de l’institution Bayern (“On n’a pas acheté Sadio Mané, mais son sosie”) ont très peu été appréciée par le clan sénégalais. Et les envies de départ dès l’été prochain ne proviendraient pas seulement de l’entourage du club bavarois.

Décisif 16 fois (11 buts et 5 passes décisives) en 33 apparitions, le Sénégalais ne manquera pas de propositions une fois la saison terminée.

Soutiens au Sénégal

L’incident est en tout cas très suivi au Sénégal où Sadio Mané a reçu le soutien de sa fédération et du ministre des Sports. “Tu as notre soutien et notre entière solidarité car nous savons quelle belle personne tu es et demeures toujours”, avait twitté le président de la FSF, Augustin Senghor. Le ministre des sports Yankhoba Diatara postant lui “le soutien indéfectible de tout le peuple sénégalais”.

Le sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé, cité par le média sportif Wiwsport, a estimé que “ce qui est important aujourd’hui, moi je le dis et je le répète, c’est la santé de Sadio Mané, ses performances avec le Bayern mais aussi avec l’équipe nationale du Sénégal”.

Surnommé le FC Hollywood par le passé pour les caprices de ses stars, le Bayern est agité cette saison en coulisses.

Le club bavarois se dirige en tout cas vers une première saison sans le moindre trophée depuis…2011. Une éternité.