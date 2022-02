Sadio Mané s’adresse au camerounais

Sadio Mané a récemment remporté sa toute première Coupe d’Afrique des nations.

Près d’une semaine après cet exploit historique, le Sénégalais a adressé un hommage au peuple camerounais.

« Lentement, je réalise ce qui s’est passé ces derniers jours et parfois, je pense encore que je rêve. Je suis tellement fier de nous tous, je ne trouve même pas les mots pour dire ce que cela signifie pour moi. Nous avons écrit l’histoire ! Merci pour tous vos messages et votre soutien. Je veux aussi dire merci au peuple camerounais, c’était une CAN incroyable avec une superbe ambiance. Vous avez tous été des hôtes parfaits de ce tournoi » a-t-il écrit.

Il a également adressé ses condoléances aux victimes de la bousculade au stade Olembé.

« Dans tout cela, je ne peux pas oublier d’adresser mes condoléances aux familles de toutes les victimes qui ont perdu la vie lors du tragique accident du stade. Nous ne vous oublierons jamais. »

Comments

comments