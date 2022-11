Samuel Eto’o : «je vois le Cameroun et le Maroc en finale de la Coupe du Monde»

Samuel Eto’o, ancien attaquant du Barça et de l’Inter, actuel président de la Fédération camerounaise, aujourd’hui âgé de 41 ans, a laissé présager que le Cameroun et le Maroc seront les finalistes du mondial 2022.Le Sénégal, la Tunisie, le Maroc, le Ghana et le Cameroun sont les cinq pays africains qualifiés pour la Coupe du monde. Selon l’ancien joueur, tout le monde fera un grand tournoi et passera la phase de groupes.«Je vois les cinq équipes africaines qualifiées en phase de poules», a déclaré le Camerounais, osant prédire que le Cameroun, le Maroc et le Sénégal passeront comme les premiers de leurs groupes respectifs.

«Le Cameroun passera, après avoir battu la Belgique en quart de finale et le Sénégal (actuel champion d’Afrique) parviendra aussi à se qualifier pour les demi-finales, tout comme le Maroc», a déclaré Eto’o, dans la première interview qu’il a accordée en tant que président, après sa prise de fonction, en 2021.«Je vois le Cameroun et le Maroc en finale de la Coupe du monde 2022. Et si c’est le cas, nous gagnerons», a-t-il déclaré. Le Maroc est dans le groupe F, avec le Canada, la Croatie et la Belgique. Le Cameroun, quant à lui, fait partie du groupe G, avec le Brésil, la Serbie et la Suisse comme adversaires.

Comments

comments