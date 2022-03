Scandale : Dao Gabala aurait introduit ses enfants, son gendre sur la liste des Éléphants pour les matches en France et en Angleterre

Ces informations nous sont parvenues ce jour. Nous nous attelons à la vérifier; mais pour l’heure, voici ce qui est dit au sujet de Mme Dao Gabala.

écidément, les mauvaises pratiques ont la peau dure au sein de la Fédération ivoirienne de football. Et, ce n’est Dao Mariam Gabala qui nous dira le contraire. La présidente du Comité de normalisation de la FIF vient d’être prise la main dans le sac. Alors qu’elle se joue les poches de moralité, la patronne provisoire du ballon rond ivoirien n’est pas mieux que l’ancien Comité exécutif, qu’elle a remplacé à la tête de la FIF.

Pour les deux matches amicaux des Éléphants en France et en Angleterre, Dao Gabala a introduit 7 membres de sa famille dans la délégation officielle ivoirienne. Il y a les enfants de Dao Gabala, sa belle fille, son gendre, qui ne sont pourtant pas des employés de la FIF. Il n’a manqué que la fille de ménage et le chef du village de la présidente du CN-FIF.

Voici ci-dessous la liste des membres de la famille de Dao Gabala présents dans la délégation des Éléphants en qualité d’invités de la FIF :

Dao Mamadou

Dao Rachid Salia

Dao Idriss Simon

Dao Ibrahim

Dao Malick

Bamba Mabana

– Behou Jean-Marie

