Scandale: un footballeur ivoirien accusé de viol

Davilla Ba Loua, attaquant ivoirien évoluant dans le club de MFK Karvina, en République Tchèque est au cœur d’un scandale sexuel. Il est accusé de viol par une jeune dame. Elle affirme avoir été agressée sexuellement par l’Ivoirien et son ami.

Sandra Opely, est le nom de la victime. Cette jeune dame a publié sur Twitter de graves accusations contre un footballeur professionnel ivoirien. Elle affirme avoir été victime d’agression sexuelle de la part de ce dernier et son ami. Ainsi, Davilla Ba Loua, l’ex-sociétaire de l’Asec Mimosa et du LOSC se retrouve dans de sales draps.

« Je suis une victime de Davila Ba Loua et son ami Philip Memel Diby. Ils disaient que je devrais être heureuse qu’un grand footballeur me désire. Philip m’a violé. Malgré mes cris et supplications, servantes et gardien semblaient complètement sourds. Troisième agression de ma vie », a-t-elle déclaré.

En effet, cette dernière porte des accusations allant contre de l’attaquant ivoirien et son ami, sans pour autant apporter de précieux détails. Elle affirme avoir été agressée sexuellement, sans donner d’explications le lieu la date ou encore l’heure à laquelle les faits se sont produits.

Une situation qui donnera peut-être raison aux proches de Davilla Ba Loua, qui qualifient ces accusations de machinations de mensonges.

