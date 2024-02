SÉBASTIEN HALLER SERA ABSENT DES TERRAINS POUR PLUSIEURS SEMAINES

Après avoir célébré avec faste le titre de champion d’Afrique avec la Côte d’Ivoire, l’attaquant du Borussia Dortmund, Sébastien Haller sera éloigné des terrains pour plusieurs semaines en raison d’une blessure, a annoncé son club, ce vendredi 16 février.

Héros lors de la finale de la CAN, Sébastien Haller se retrouve maintenant éloigné des terrains pour plusieurs semaines, mettant ainsi en pause son impressionnante ascension dans le monde du football.

Sébastien Haller, victime d’une blessure

Le retour de Sébastien Haller en Allemagne après sa victoire à la CAN a été accueilli avec enthousiasme par ses coéquipiers du Borussia Dortmund, qui le considèrent comme un héros national. Cependant, la joie a été de courte durée pour l’ivoirien lorsque l’on a appris la nouvelle de sa blessure. Cette entorse à la cheville représente un coup dur pour le club allemand, qui devra composer sans son attaquant pendant un certain temps.

La présente saison a été particulièrement ardue pour le footballeur ivoirien Sébastien Haller, confronté à des blessures récurrentes et à une rareté de temps de jeu. Au Borussia Dortmund, ses performances n’ont pas été aussi fructueuses qu’espéré, avec douze matchs disputés sans le moindre but inscrit. Néanmoins, il demeure un élément indispensable de l’équipe, sa présence sur le terrain étant toujours précieuse malgré les difficultés rencontrées.

Pourtant, l’histoire de Sébastien Haller est celle d’une résilience et d’un dévouement exceptionnels. Son parcours en club est marqué par des hauts et des bas, mais il a toujours su rebondir. Après avoir été diagnostiqué d’un cancer en 2022, il a surmonté cette épreuve avec détermination et courage, faisant preuve d’une force mentale impressionnante.

Avant de rejoindre le Borussia Dortmund, Haller a brillé dans plusieurs clubs européens, notamment à l’Ajax ou West Ham où il a connu un grand succès. Ses performances remarquables sur le terrain lui ont valu une reconnaissance internationale et ont contribué à forger sa réputation de buteur redoutable.

Sa participation à la finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2023, où il a marqué le but décisif pour la Côte d’Ivoire contre le Nigeria, a été un moment de gloire pour lui et pour tout un peuple. Son retour en tant que héros national a été salué.