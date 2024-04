Sénégal : la raison de la visite de Paul Pogba à Dakar dévoilée

La capitale du Sénégal a eu l’honneur de recevoir la visite de l’international français Paul Pogba, une star mondiale du football. Originaire de Guinée, Pogba a choisi Dakar pour une rare visite, particulièrement significative après une période difficile dans sa carrière. Cette visite, loin d’être simplement récréative, est marquée par la foi et l’engagement.

En effet, le champion du monde 2018 est venu superviser la construction de la Grande Mosquée de Tivaouane. Cette mosquée, symbole d’unité spirituelle et de beauté architecturale, est en construction depuis plusieurs années et est sur le point d’être achevée grâce aux efforts collectifs et à une importante collecte de fonds auprès de la communauté.

Le voyage de Paul Pogba à Dakar survient à un moment où sa carrière est confrontée à des défis. Le 20 août, il a été suspendu pour dopage, ce qui lui a valu une lourde sanction de quatre ans, actuellement en examen par le Tribunal arbitral du sport (TAS). Malgré cette suspension, Pogba a fait appel de la décision, montrant ainsi sa détermination.