Sénégal: Sadio Mané réagit au tirage au sort de la CAN 2023

Présent jeudi à Abidjan en Côte d’Ivoire, Sadio Mané a assisté au tirage au sort des phases de groupe de la CAN 2023. A la fin de la cérémonie, l’attaquant sénégalais a donné les chances des Lions de la Téranga, tombés dans le relevé groupe C.

Le Sénégal connaît enfin ses rivaux pour la phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations, à l’issue du tirage au sort qui s’est tenu le jeudi 12 octobre au Parc des expositions d’Abidjan. Les troupes d’Aliou Cissé se mesureront au Cameroun, à la Guinée et à la Gambie, dans un groupe qui promet d’apporter son lot d’affrontements épiques.

Cette poule, indéniablement corsée, présage d’intenses confrontations, notamment avec deux matches entre voisins pour les Sénégalais. Invité de marque de la cérémonie, Sadio Mané s’est exprimé en direct après le tirage.

“Je pense que c’est un groupe très difficile. Je suis moitié Gambien ; moitié Guinéen. Mes parents viennent de la Guinée. Le Cameroun est là aussi. Ce sera un groupe assez compliqué. Mais nous allons tout faire, comme nous l’avons toujours fait, pour passer déjà le premier tour. Ce sera très difficile“, a-t-il confié dans des propos rapportés par Afrik-Foot. Les Lions et leur attaquant vedette, qui a accumulé 97 sélections et marqué 37 buts, ont une tâche ardue devant eux pour conserver leur titre. Pour rappel, la CAN 2023 est prévue du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d’Ivoire.