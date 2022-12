Sénégal vs Angleterre: les temps forts du match

Bonjour à tous les fans de foot, nous sommes ici pour vous proposer les details du match Angleterre contre le Senegal, et vous décrire des moments intéressants et importants.

les joueurs s’installent sur le terrain, et c’est le senegal qui ouvre le jeu . dans la foulée, les senegalais font une serie de passes à travers la défense et trouve Boulaye Dia (Sénégal) dans la surface. Sans même lever la tête, il frappe le ballon vers le milieu du but, mais Jordan Pickford sort un bel arrêt.

la possession est anglaise, Superbe vista de Jude Bellingham avec cette passe audacieuse dans la surface pour Jordan Henderson (Angleterre), qui frappe en première intention et place le ballon à ras de terre au milieu du but. 1:0. la regie nous montre en ralenti l’action qui a emmené le but.

les Anglais vont se dépêcher dans la relance et vont trouver Phil Foden qui envoie une belle passe vers Harry Kane (Angleterre), qui montre une belle vision du jeu dans la surface et frappe le ballon dans le but. Le score est de 2:0.

En deuxième periode,

Harry Kane (Angleterre) manque une belle opportunité. Il trouve de l’espace et envoie une frappe terrible de loin qui se dirige vers le milieu du but. Le gardien le stoppe d’un superbe arrêt!

A 2-0, les anglais vont pousser encore pour se mettre à l’abri,

Phil Foden envoie une belle passe qui trouve Bukayo Saka (Angleterre) dans la surface qui, quant à lui, envoie une frappe rapidement vers le milieu du but, ne laissant aucune chance au gardien. Le score est de 3:0.

A l’heure ainsi les carottes sénégalaises sont cuites, un corner à la dernière minute est bien tiré par Pape Matar Sarr (Sénégal) mais le ballon est repoussé par la défense.

Et C’est fini, il ne se passera plus rien. Le match est terminé. Les Three lions l’emporte et file en 1/4.

Melv

Comments

comments