Serge Kassy : “Si vous installez Drogba à la FIF sans combattre, nous le combattrons”

La candidature de Didier Drogba à la présidence de la FIF continue de susciter des réactions. Serge Kassy, compte combattre le Daizoko .

“Quand, après qu’il fut confronté aux textes de la faîtière du football ivoirien, quant à sa candidature,et qu’ il fut éliminé, car ne réunissant pas les conditions d’éligibilité, pour être candidat, et qu’en retour (…),ses partisans ,virulents,violents verbalement, ne voulaient entendre raison, et ont crié au complot, contre d’abord, son association, qui pour eux, les avait trahi, en faisant le choix d’ idriss Diallo(…) malgré le volte face de leur champion, une assemblée générale fut demandé par leur champion, afin de les départager, et là encore,leur champion fut laminé.

Ensuite, c’est le comité exécutif élu de la fif, qui a eu sa dose, à travers le Secrétaire Général Sam etiasse, qu’on a accusé, d’avoir empêché, cette candidature.

Ce qui avait amené ce que vous savez, l’immixtion inexplicable de la FIFA par son patron himself en la personne de Giani, sachant que les choses étaient déjà joué pour son poulain, qu’il tente de réintroduire, en faisant ce coup d’état,virant tout le comité élu, pour imposer son comité de normalisation. Comme ,il s’est plu à l l’appeler. Son rôle, se battre pour la réintroduction du poulain dans le jeu de la course au fauteuil.

Mais les choses coincent, car la solidarité des membres, seuls décideurs et votant,de l’instance de la faîtière empêche la réalisation du deal.

Il faut changer de plan, Gianni lui même, prend les devants, pour régler définitivement le problème, ne vient il vas s’octroyer la caf par le même système. On ne change pas un System gagnant, on fait alors appel au nouveau pion coiffant l’institution africaine pour officiellement un projet de football école genre oissu et toute l’armada est à Abidjan depuis le 4 mai et vlam, le System consensus est mis en évidence, non seulement ,il remet en lice le candidat malheureux en selle, mais mieux encore, cette fois, pas de candidat, pour compétir avec le poulain, qu’on a ressorti à Abobo, pour vanter ses mérites, au détriment des autres candidats présents.

Et l’on veut que nous souverainiste avérés,acceptons, qu’un néo colon vienne dans notre pays, nous dicter sa loi et son candidat sans autre forme de procès.

Ce candidat de l’étranger là, fusse Didier Drogba, s’il doit avoir consensus, c’est juste sa réintroduction dans la course,pour qu’enfin le monde entier voit la vérité des urnes, mais l’installer sans combattre,nous le dénoncerons, et le combattrons, c’est de ça qu’il s’agit”

Sapel MONE

