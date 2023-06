Sergio Busquets prévient Pep Guardiola : «Tout le monde pense que City va gagner l’Inter mais…»

Sergio Busquets pense que les attaquants de l’Inter peuvent causer des problèmes aux défenseurs de Manchester City lors de la finale de la Ligue des champions.

Le milieu de terrain sortant de Barcelone s’est entretenu avec La Gazzetta dello Sport sur la prochaine finale de la Ligue des champions entre les Nerazzurri et Manchester City.

Pep Guardiola aura une seconde chance de soulever la Coupe aux Grandes Oreilles avec les Citizens après avoir perdu la Finale 2021 face à Chelsea.

«Guardiola m’a pris la main et m’a fait traverser cette immense route qui sépare Tercera de la Ligue des champions», a déclaré Busquets.

«Il m’a fait confiance, je l’ai écouté et suivi. Il a changé ma vie. J’avais déjà travaillé avec lui au Barça B, il était déjà le meilleur du Monde, mais personne ne le savait. Il est toujours le meilleur car il améliore tout ce qu’il touche», a poursuivi le milieu de terrain.

«Il a gagné en Espagne, en Allemagne et en Angleterre et a toujours laissé une marque. Il a caché des côtés forts, mais ils se sont toujours développés avec lui, gagnant quelque chose de plus. Chacun joue comme il veut. Il a essayé beaucoup de nouvelles choses au cours des 15 dernières années, son évolution est continue. Il s’est adapté à de nouvelles cultures et idées. Cette saison, il a inventé un nouveau rôle pour Stones. Il a trouvé de nouvelles solutions pour un avant-centre après que cela n’ait pas fonctionné avec Ibrahimovic à Barcelone», explique le désormais ex joueur du Barça.

«Tout le monde pense que City va gagner, mais méfiez-vous de l’Inter», prévient Busquets. «Tout d’abord, tout peut arriver dans une finale et ce n’est pas un cliché. C’est compliqué quand on joue contre une équipe comme l’Inter, avec une identité claire, cinq défenseurs, trois milieux et deux attaquants. L’Inter défend bien et les attaquants aident l’équipe», a -t-il déclaré.

«Nous les avons affrontés deux fois cette saison et nous avons eu du mal. Peut-être qu’ils ne créent pas beaucoup d’occasions, mais ils joueront avec deux attaquants contre deux défenseurs de Man City et je pense qu’ils peuvent blesser City dans cette situation. Tout peut arriver», conclut Busquets.