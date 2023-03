Soubré : Les gestionnaires des parcs et réserves raffermissent leur cohésion

La politique de gestion des parcs nationaux et réserves naturelles de Côte d’Ivoire mise en place par l’Office ivoirien des parcs et réserves (Oipr) contribue à une conservation efficiente et durable des essences et valeurs de ces aires protégées.

Au nombre des acquis de cette politique : le classement du Parc national de Taï parmi les aires protégées les mieux conservées au monde et le retrait du Parc national de la Comoé de la liste des sites du patrimoine mondial en péril.

Pour demeurer dans cette dynamique et réussir au mieux sa mission de conservation des parcs et réserves nationaux, l’Oipr ne cesse de créer un cadre et des conditions de vie et de travail visant à booster le rendement de ses agents.

C’est dans cet esprit que les premiers responsables de la structure ont organisé, récemment, à Soubré, la 7e édition des Journées des gestionnaires des parcs nationaux et réserves naturelles (Jgpnr) de Côte d’Ivoire.

Le rendez-vous de la capitale de la Nawa avait pour objectif, encore une fois, de renforcer la cohésion et l’esprit d’équipe des agents, et de raffermir la collaboration avec les partenaires et bailleurs.

Les Jgpnr ont démarré par une journée bilan, à l’occasion de laquelle, les directions de zone de l’Oipr et la direction générale ont passé au peigne fin les activités exécutées en 2022, les difficultés rencontrées et les perspectives de 2023.

Après avoir remercié les acteurs pour ce bilan, le directeur général de l’Oipr, Adama Tondossama, a rappelé à ses collaborateurs que « le travail de conservation du patrimoine forestier nécessite un effort permanent. Il faut donc savoir garder le cap et impliquer toutes les parties prenantes ».

Les Journées des gestionnaires des Pnr sont un cadre de détente, de convivialité et de retrouvailles pour les agents en service à l’Oipr. La 7e édition n’a pas dérogé à la règle.

Outre le bilan 2022 et les échanges thématiques, la rencontre a été meublée par un tournoi sportif de la conservation (Maracana), une séance de fitness et une visite du barrage de Soubré.

La rencontre s’est achevée par un dîner, au cours duquel les meilleurs agents de l’année 2022 ont été distingués. Chaque lauréat a reçu un ordinateur portable et un certificat. Les agents admis à faire valoir leur droit à la retraite ont également été célébrés avec de nombreux présents.

