Sport : Après Eric Abidal…, Canal+ s’offre Didier Drogba comme consultant Ligue des champions

En discussions avec Canal+ depuis plusieurs semaines, Didier Drogba s’est mis d’accord pour quelques participations aux soirées Ligue des champions de la chaîne cryptée.

Après Éric Abidal, Rudi Garcia et Samir Nasri, Canal+ s’offre Didier Drogba comme consultant Ligue des champions. Après plusieurs semaines de discussions, l’ancien buteur de l’OM (2003-2004) et de Chelsea (2004-2012) s’est mis d’accord avec la chaîne cryptée pour devenir le consultant exceptionnel du Canal Champions Club, l’émission encadrant les deux affiches de C1 programmées sur Canal+ (et codiffusées par RMC Sport).

Exceptionnel puisque le vainqueur de la Ligue des champions avec Chelsea en 2012 sera uniquement présent sur quelques émissions dans la saison. Sa première apparition est programmée le mardi 19 octobre (19h50), aux côtés d’Hervé Mathoux et Laure Boulleau. Il ne s’agira pas du premier exercice médiatique de Didier Drogba à la télé française depuis sa retraite en 2018. En décembre 2019, l’Ivoirien avait en effet présenté la cérémonie du Ballon d’Or pour la chaîne L’Équipe depuis le théâtre du Châtelet.

A.K.

