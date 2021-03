Sport: après le match Côte d’Ivoire-Ethiopie, Jean Evrard Kouassi le nouveau Aruna Dindane

Auteur d’un grand match avec les Éléphants de Côte d’Ivoire lors de leur victoire de 3 buts à 1 contre les Antilopes de l’Éthiopie, Jean Evrard Kouassi dit « Crespo » fait la Une des réseaux sociaux depuis la soirée d’hier. Il est vu sur tous les angles comme le nouveau successeur d’Aruna Dindane, ancien attaquant ivoirien.

Buteur et élu homme du match après la victoire des Éléphants lors de la 6e et dernière journée des qualifications pour la CAN 2021 au Cameroun, l’attaquant du Wuhan Zall Football Club (1ere Division Chine) a inscrit son premier but avec la Côte d’Ivoire alors qu’il était à sa première sélection et titularisation. Une prestation saluée partout sur la toile par les internautes. Facebook, WhatsApp et Twitter sont rentrés en ébullition après que « Crespo » s’est bien illustré durant la rencontre. Pour eux, le buteur de Whuhan est virevoltant et percutant comme l’ancien attaquant ivoirien, Aruna Dindane.



« Il est fort que Zaha et Pépé, il mérite d’être titulaire à leur place. Jean Evrard Kouassi le nouveau Aruna Dindane« , a écrit un supporter trop en joie, repris par un autre : « C’est vraiment le nouveau Dindane de la Côte d’Ivoire. Très fort !»

Malgré les comparaisons prématurées, pour certains, il est trop tôt pour le comparer aux anciens. « Lol laissez le jouer son 2e match non?

Il faut le voir à l’œuvre dans un autre match« , a précisé un autre, appuyé par celui-ci: « Tu te fondes sur un seul match pour dire que, ce joueur est fort que Zaha et Pépé ???? Tu es vraiment très drôle toi. »

Dindane était l’une des grandes promesses du football ivoirien et a su monnayer son talent dans les plus hautes sphères du football mondial et surtout en sélection nationale ivoirienne. Il a formé avec Didier Drogba, l’un des duos offensif les plus redoutables et efficaces du football africain dans ce 21éme siècle.

Très fin techniquement, avec une vision de jeu hors pair, il était un poison pour les défenses adverses. Grand artisan de la première qualification de la Côte d’Ivoire à une phase finale de coupe du monde, le numéro 15 national a sur marqué son temps. Il compte donc 62 sélections avec 18 buts marqués

