Sport / Didier Drogba nouvel Ambassadeur de l’Oms pour le sport et santé

Le 18 Octobre 2021, Didier Drogba a été nommé Ambassadeur de bonne volonté de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour le Sport et la Santé.

Cette nomination s’est faite à l’occasion d’une cérémonie organisée pour le lancement du partenariat « Healthy 2022 World Cup – Creating Legacy for Sport and Health » entre le ministère de la Santé Publique du Qatar et son Comité suprême pour la livraison et l’héritage, l’OMS et la FIFA.

Il aidera l’organisation à promouvoir ses orientations sur les bienfaits de l’exercice physique et autres modes de vie sains et à faire connaître la valeur du sport, en particulier auprès des jeunes.

