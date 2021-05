Sport: Drogba ”on peut être joueur professionnel et aspirer à autre chose”

Didier Drogba a accordé une interview exclusive au journal en ligne Tomorrow Mag. Net.

Chaque jour, Edcif se fera le plaisir de vous offrir un extrait.

“Mon rêve, c’est qu’on respecte encore plus notre profession et qu’on ne considère pas que les sommes d’argent. Il faut respecter tout le travail qu’on fait pour arriver à ce niveau, et aussi fait comprendre que, surtout en Côte d’Ivoire, on peut être joueur professionnel et aspirer à autre chose. On peut être joueur et demain espérer devenir président de la Fédération de football. On peut être mécanicien et demain espérer être propriétaire d’un garage ou devenir PDG d’une usine de fabrication de véhicules.

Le football, c’est un passage qui ne définit pas forcément l’Homme, mais qui permet à celui-ci d’évoluer, de s’ouvrir d’autres horizons et d’avoir une réflexion beaucoup plus large, une vision beaucoup plus large, afin de contribuer au développement de son pays. Voici ce que je veux désormais inspirer à la Jeunesse.”

Quelle intelligence ? Respect !

Facebook

Comments

comments