Sport: la campagne en ligue des champions s’arrête pour le club de la Juve et de Madrid

L’élimination subie par la Juventus contre Lyon, dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions, pourrait-elle convaincre Cristiano Ronaldo de quitter Turin cet été ?

L’avenir de Maurizio Sarri n’est pas le seul à être incertain du côté de Turin. Eliminé dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions pour la première fois depuis dix ans – c’était avec le Real Madrid et, déjà, contre l’OL –, Cristiano Ronaldo ne va sans doute pas apprécier cette déconvenue, en grand compétiteur qu’il est. Si l’attaquant portugais a signé à la Juventus, ce n’est certainement pas pour se contenter d’un titre en Serie A, un championnat que les Bianconeri dominaient déjà bien avant son arrivée en 2018.

A 35 ans, et alors qu’il vient de boucler une nouvelle saison pleine avec 36 buts inscrits toutes compétitions confondues – faisant ainsi tomber le record de la Vieille Dame en la matière, vieux de 95 ans ! –, « CR7 » ne rêve plus que d’une seule chose: remporter une sixième fois la C1 avec un troisième club différent, après Manchester United et le Real Madrid. Pour étoffer davantage sa légende. S’il sent que la Juve n’est pas capable de le lui offrir, ne sera-t-il pas tenté d’aller relever un dernier défi ailleurs ?

Il y a quelques jours, France Football révélait que le quintuple Ballon d’Or avait sérieusement songé à rejoindre le PSG avant la crise du Covid-19. Y réfléchira-t-il à nouveau cet été ? A ce stade de sa carrière, le projet francilien pourrait parfaitement lui convenir en lui donnant de sérieuses chances de gagner la Ligue des champions à court terme, d’autant que Neymar et Kylian Mbappé devraient rester à Paris la saison prochaine. Mais quitter la Juventus représenterait aussi pour lui un échec, et son ego en prendrait un coup…



