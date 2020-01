Sport, La Côte d’Ivoire retrouve le Cameroun pour les éliminatoires du Mondial 2022

Il y a dix poules. Seuls les premiers de chaque groupe se qualifieront pour un ultime tour sous forme de barrage en aller-retour. De ces explications sortiront les cinq pays africains qui prendront part au mondial 2022 au Qatar. Le Cameroun a encore en mémoire le mondial 2006. Et il veut prendre sa revanche sur la Côte d’Ivoire.

Les équipes africaines désireuses de participer à la Coupe du monde des Nations en 2022 au Qatar, connaissent leurs adversaires. Les matchs seront âprement disputés car les places valent de l’or. Les premiers de chaque groupe seront qualifiés pour un dernier tour. 10 équipes vont s’affronter dans la phase ultime pour dégager les cinq équipes qui verront le ciel qatari en 2022. Le champion d’Afrique en titre, l’Algérie, devra se défaire du Burkina Faso, du Niger et du Djibouti dans le groupe A.

Le Sénégal, vice-champion, est logé dans le groupe H avec le Congo, la Namibie et le Togo. Les Supers Eagles du Nigéria, eux retrouvent les requins du Cap Vert. Ils partagent le groupe C avec la Centrafrique et le Libéria.

Mais le groupe qui contient l’affiche la plus alléchante de ces éliminatoires est assurément la poule D. Le choc entre Camerounais et Ivoiriens pour la première place de ce groupe s’annonce épique avec son air de revanche. En 2006, la Côte d’Ivoire avait réussi à se qualifier pour le mondial allemand au détriment de Samuel Eto’o et ses coéquipiers qui avaient pourtant battu les pachydermes à Abidjan. Cette fois, les Lions indomptables, domptés par l’Egypte il y a 14 ans à Yaoundé, ne comptent pas se laisser faire. Outre la Côte d’Ivoire et le Cameroun, le Mozambique et le Malawi seront dans la course.

Le Ghana pour sa part, est logé dans la poule G aux côtés de l’Afrique du Sud, du Zimbabwé, et de l’Ethiopie. Un tirage a priori favorable aux Black stars mais qui devront se méfier des zulu Sud-africains, qui ont sorti le pays organisateur, l’Egypte, lors de la dernière CAN. Et justement les coéquipiers de Mohamed Salah partagent un groupe F avec le Gabon, la Libye et l’Angola. Le ballon roulant pour tous, chaque équipe jouera crânement sa chance. Les matchs débutent en Octobre prochain.

7info

