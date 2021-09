Sport : la victoire de Crystal Palace contre Tottenham 3-0

La 4eme journée de la première ligue anglaise a consacré la victoire de Crystal Palace contre Tottenham la tête du championnat. L’international ivoirien Wilfried Zaha s’est bien illustré avec un but et une passe décisive.

Le championnat anglais commence bien pour Crystal Palace de Wilfried Zaha. Après, une défaite contre Chelsea FC, deux matchs nuls, ce samedi 11 septembre grâce à l’effort de l’international ivoirien et ses coéquipiers et ils se sont imposés par 3 but à 0.

À la 76 ème Palace obtient un penalty concrétisé par Wilfried Zaha. Quelques minutes plus tard avec l’entrée de O. Edouard, sur une passe décisive de Wilfried, Édouard marque le 2eme de Palace, pour en rajouter à la 92″.

Par cette victoire, Zaha vient de confirmer sa place de leader de l’équipe. Crystal Palace occupe désormais la 11 ème du championnat.

Carlos DOGBA

