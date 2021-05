Sport : l’atelier de réflexion sur l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de football Côte d’Ivoire 2023, reporté à une date ultérieure

L’atelier de réflexion sur l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de football Côte d’Ivoire 2023, initialement prévu jeudi 20 mai 2021, à Abidjan, est reporté à une date ultérieure en raison de l’hommage de la nation à l’ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, Laurent Dona-Fologo, décédé le 5 février.

La directrice de la communication, de l’informatique et de la documentation au ministère de la Promotion des sports et du Développement de l’économie sportive, Lydie Yao Dogba, a animé mardi 18 mai 2021, une conférence de presse, à Abidjan, pour porter l’information à la presse et lever des équivoques sur des rumeurs circulant sur les réseaux sociaux à propos de cet atelier.

Selon Mme Yao, cet atelier d’un jour au profit des acteurs du mouvement sportif, vise à réunir les éléments d’une organisation réussie de la CAN de 2023 en terre ivoirienne.

De façon spécifique, il s’agira d’élaborer un chronogramme actualisé de suivi, d’évaluation et planification des infrastructures sportives et connexes de la CAN Côte d’Ivoire 2023, dresser le bilan des activités menées par le COCAN depuis 2017, identifier les enjeux de l’organisation de la CAN 2023, adopter un nouveau dispositif organisationnel pertinent portant sur des réformes institutionnelles, fonctionnelles et opérationnelles de l’organisation de la CAN 2023 en corrigeant les dysfonctionnements structurels, élaborer un chronogramme actualisé de mise en œuvre des réformes du COCAN 2023 avec des règles objectives, et enfin décliner l’orientation stratégique cohérente portée par une feuille de route efficace 2023.

« Cet atelier s’inscrit dans la mise en œuvre des projets et réformes prioritaires du ministère. Ces projets et réformes ont été validés lors du dernier séminaire gouvernemental qui fait un focus sur le plan d’actions prioritaires 2021. Cet atelier est une rencontre participative avec et entre les acteurs, les sachants, les intelligences de notre pays », a rappelé Mme Yao, qui avait à ses côtés le directeur des affaires juridiques, Brou Kouao.

Le COCAN 2023 installé en 2017 est présidé par Lambert Feh Kessé qui avait piloté le comité chargé de la défense de la candidature de la Côte d’Ivoire pour l’organisation de la CAN 2021.

Le Repère

