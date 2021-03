Sport: le footballeur Ángel Di Marías, sa famille victime d’un vol à domicile

La famille d’Ángel Di María a subi une violente agression à leur domicile parisien alors que “Fideo” jouait avec son équipe contre Nantes, ce qui l’a amené à se substituer aux avertissements sur la situation délicate.

Le directeur sportif du Paris Saint Germain l’a découvert en milieu de match et a alerté Mauricio Pochettino, l’entraîneur du club. Au moment du match, l’entraîneur a fait le changement et quand Di María est allé aux vestiaires, il l’a averti de ce qui se passait. “Nous sommes déçus d’avoir perdu trois points, mais le groupe s’inquiétait de choses dont il était probablement déjà conscient”, a déclaré Pocchetino après la chute de son équipe contre le rival.

Les médias France Football, L’équipe, Europe 1 et le journaliste Tancredi Palmeri, de CNN et belN Sports, ont rapporté que l’agression avait eu lieu au domicile de Di María à Paris et ils ont convenu qu’il s’agissait d’un vol qui est devenu plus tard violent. la famille du footballeur. Heureusement, la femme et la fille de “Fideo” sont en sécurité.

Il y a quelques jours, le joueur de l’équipe nationale avait signé le renouvellement de son contrat, il restera donc dans la capitale française au moins jusqu’en 2022.

En janvier, Icardi, un autre des trois Argentins du club d’Ángel, a également été victime d’un vol alors qu’il allait jouer contre une équipe de Ligue 1. À cette occasion, un groupe d’assaillants est entré chez lui et l’a volé tous les deux comme Wanda Nara. quelques effets personnels. Au total, on a dit qu’ils avaient emporté 400 mille euros d’objets.

Son objectif est d’encourager ceux qui peuvent avoir des données sur le début de l’incendie à se déclarer.

ebene-sport.

Comments

comments