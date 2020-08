Sport: le message de Neymar et Mbappé après la défaite

En sortie de rencontre après la défaite du PSG face au Bayern en finale de Ligue des champions, Neymar et Mbappé ont adressé un message à leurs supporteurs sur les réseaux sociaux. Le duo parisien a félicité ses fans pour leurs soutiens, malgré cet échec.

Attendu au tournant, Neymar et Mbappé ont failli à leur mission. Face au Bayern Munich, dimanche soir en finale de Ligue des champions, le duo parisien n’a pas su conduire son équipe vers la victoire. Malgré la débauche d’énergie, ni Neymar, ni Mbappé n’a véritablement été dangereux devant les buts bavarois, hormis quelques rushs éclairs. Bien muselés par les Bavarois, les champions de France ont fini par perdre la rencontre sur un but de seconde période de Kingsley Coman.

Après la défaite, Neymar a montré un grand fair-play en félicitant le nouveau champion d’Europe. « Perdre, fait partie du sport. On a tout essayé, on s’est battu jusqu’au bout. Merci pour le soutien et l’affection. Et félicitations au Bayern« , peut-on lire sur le compte Twitter de Neymar.

Kylian Mbappé, déçu, a également félicité son adversaire. « Déçu de ne pas conclure l’année avec la plus belle des récompenses mais la vie est faite ainsi. On s’est battu de toutes nos forces. Félicitations au Bayern. Et un grand merci pour votre soutien durant cette aventure« , a posté l’attaquant français

