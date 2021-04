Sport/ Le palmarès de Christ Esabe le Champion de France

Natif de la ville des Mureaux, le boxeur français Christ Esabe (20 ans, 1,70m) a conservé samedi son titre de Champion de France professionnel au Cosec Pablo Neruda en battant par K.-O. au septième round Anthony Auffray*, 24 ans, originaire de Saint-Malo.

Esabe a envoyé deux fois le Malouin au tapis dans la sixième reprise. « Le travail de sape au corps a payé, s’est réjoui le sociétaire du club BAM L’Héritage des Mureaux » au journal L’Équipe. « Le but était de chercher à abréger le combat, pour passer un cap, car on m’a reproché à mes débuts de manquer de punch. Mais j’ai la précision, et ça a payé. »

Surnommé Little T en référence a Mike Tyson, boxeur très technique, rapide et ayant un coup d’œil des plus vifs, le jeune champion de France a débuté la boxe à l’âge de 8 ans grâce à son grand frère Warren Esabe (champion de France cadet et junior) au sein de BAM l’Héritage aux Mureaux, encadré par les frères Hallab.

Le palmarès de Christ Esabe

Combats : 9

Victoires : 9 dont 2 par KO

Champion de France cadet en 2016

Champion de France junior en 2017

Éliminé en quart de finale des championnats d’Europe junior en 2017 en Hongrie

Champion de France Sénior amateur en 2019 des -60 kg (poids plumes)

Champion de France Sénior professionnel en 2019 et 2021 des -60 kg (poids plumes)

*8 combats, 5 victoires dont 2 avant la limite, deux défaites et un match nul

Perle Lola

Comments

comments