Sport : le stade Alassane OUATTARA de la Cité Olympique d’Ebimpé fermé pour mise à niveau

Fruit de la coopération entre la République populaire de Chine et la République de Côte d’Ivoire, le stade Alassane OUATTARA d’Ebimpé a été officiellement livré et réceptionné par le Président de la République le samedi 3 octobre 2020 en présence des membres du gouvernement, de SEM l’Ambassadeur de la Chine dans notre pays et d’environ 50 000 personnes, au cours d’une fête mémorable.

Son ouverture a permis le lancement des travaux de réhabilitation profonde du Stade Félix Houphouët-Boigny, cinquième et dernier stade de compétition de la CAN 2023.

Ainsi toutes les rencontres sportives y sont jouées afin que soient par ailleurs testées toutes ses composantes.

Cet imposant joyau architectural de 60 000 places a été retenu par la CAF pour accueillir les cérémonies d’ouverture et de clôture de la CAN 2023 organisée par la Côte d’Ivoire. Pour se faire, le stade Alassane OUATTARA d’Ebimpé, construit avec les normes du donateur, va subir une mise à niveau pour répondre aux exigences CAF.

Ces travaux nécessiteront la fermeture prochaine de ce stade aux mensurations et au confort exceptionnels.

En attendant, le stade de Yamoussoukro, achevé à 95% pourrait accueillir les matchs.

Le dispositif de la CAN 2023 se met stratégiquement et progressivement en place : les infrastructures et les structures de gouvernance.

La construction des infrastructures et la réussite de l’organisation de la CAN 2023, inscrits au titre des projets et reformes prioritaires du gouvernement.

MPSDESCI

Comments

comments