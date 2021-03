Sport: l’ex international Jonathan Bamba a supprimé ses photos de l’équipe nationale de France sur différents comptes

Est-ce à dire qu’il regrette sa décision de vouloir jouer pour les bleus de Didier Deschamps qui l’ignore royalement ?

Voici un gros point d’interrogation qui enflamme la toile ces jours-ci.

Il faut rappeler que Jo Bamba est né en France (Alfortville) de père ivoirien et de mère ivoirienne. Il a fait toutes ses classes en bleus et le voici bien regretté une décision qu’il avait acté tant bien même que la Côte d’Ivoire avait souhaité l’enrôler.

Faut-il lui pardonné s’il reconnait son tord et s’en rend compte qu’il a pu décevoir des millions d’ivoiriens ?

Aucun être humain ne peut empêcher l’autre de revenir sur une décision.

La seule chose, la Côte d’Ivoire appartient à tous les ivoiriens. Et certains enfants peuvent se tromper à un moment donné et se rendre compte de leur énorme faute plus tard.

Ce n’est pas le premier, ni le dernier. Nous en aurons plein d’autres cas similaires. Mais la force d’un Homme est de reconnaître qu’il a tord là où il a fauté.

Tous ceux qui viendront en sélection de Côte d’Ivoire seront accueilli les bras ouverts. Nul n’est à l’abri des erreurs !!!

Après c’est au sélectionneur de faire son choix et d’intégrer qui il semble bon en fonction de ses objectifs et celui du groupe.

Perle Lola

Comments

comments