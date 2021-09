Sport: l’international français Antoine Griezmann renoue avec l’Atletico de Madrid

Selon les informations de L’Équipe, l’international français (30 ans) Antoine Griezmann s’est engager hier mardi, dernier jour du mercato d’été, avec l’Atletico de Madrid, dont il a porté les couleurs entre 2014 et 2019. Le club madrilène s’est entendu avec le Barça pour un prêt du joueur pour une saison, avec option d’achat.

Diego Simeone, l’entraîneur des Colchoneros, a toujours été d’accord pour retravailler avec l’international français mais il fallait que toutes les parties y trouvent leur compte.

Griezmann a connu un grand succès à l’Atletico Madrid, marquant 94 buts en 180 apparitions, remportant un titre en Ligue Europa et terminant deuxième de la Ligue des champions . Il a obtenu un gros contrat pour rejoindre Barcelone, mais a eu du mal à s’adapter à l’environnement où Lionel Messi était le point focal de l’attaque. Griezmann jouait souvent hors de position et n’arrivait pas à trouver la chimie avec Messi et Luis Suarez. Ce dernier sera son coéquipier à l’Atletico Madrid désormais.

