Sport: l’international ivoirien vient de trouver un nouveau club

Sur le point de connaître la relégation avec Parme, l’international ivoirien vient de trouver un nouveau club où il jouera dès la saison prochaine.

Deux ans après son retour de Chine pour l’Europe et particulièrement pour l’Italie, l’international attaquant ivoirien va s’offrir un autre défi du haut de 33 ans. En effet, après une première saison réussie avec Parme, le natif d’Anyama connait actuellement une deuxième très compliquée qui sera couronnée probablement par une relégation.

Une situation qui a poussé l’ancien attaquant d’Arsenal, de la Roma et de Lille à se trouver un nouveau défi, une nouvelle destination et surtout un nouveau club où il essayera de s’épanouir pour les dernières années qui lui restent. Et d’après les recentes informations rapportées par l’Italien spécialiste du mercato, Nicolò Schira, Yao Kouassi Gervais va quitter Parme à la fin de la saison pour s’engager avec le club turc de Trabzonspor où il signera un bail de 2 ans pour un salaire de 2 millions net par an.

Si les rumeurs envoyaient constamment le champion d’Afrique 2015 du côté du Mexique, c’est dans le pays d’Erdogan que l’ancien champion de France partira le dernier défi qu’il compte relever. En attendant sa signature et l’officialisation dudit transfert, Gervinho a une saison à terminer du côté de l’Italie.

Balamba

Comments

comments