Sport: Messi rend hommage à Iker Casillas

L’annonce de la retraite d’Iker Casillas a déclenché une avalanche de réactions dans le rang des acteurs du ballon rond. Le dernier en date est le capitaine du Barça, Lionel Messi, qui a tenu à rendre un vibrant hommage à l’ancien gardien de but du Real Madrid et de l’Espagne.

Après plus d’un an sans disputer la moindre rencontre, Iker Casillas a décidé de raccrocher définitivement les crampons. L’ancien gardien de but du Real Madrid a officialisé sa retraite, mardi, dans un communiqué largement relayé par la presse sportive. Victime d’une crise cardiaque en mai dernier lors d’une séance d’entrainement avec le FC Porto, le joueur de 39 ans était, depuis, tenu à carreau. Une longue absence qui aurait acté son choix. Son retrait des pelouses est diversement apprécié par le monde du football et chacun y va de son commentaire.

Dans des propos accordés à AS, Messi a tenu à lui adresser un petit mot. « Iker prend sa retraite aujourd’hui (mardi, ndlr), mais cela fait bien longtemps qu’il est entré dans l’histoire du football. Non seulement parce qu’il était une référence en Liga, mais aussi parce qu’il a réussi à tout gagner au niveau international », a déclaré le capitaine du Barça. « Tu étais un gardien spectaculaire. C’était vraiment difficile de t’avoir comme adversaire, mais avec le recul, je pense aussi que cette belle rivalité nous a obligés à nous surpasser à chaque fois que nous nous sommes affrontés« , a ajouté le natif de Rosario.

Le Real Madrid a aussi rendu un vibrant hommage à son ancien joueur, le qualifiant de «l’une des plus grandes légendes de notre club et du football mondial» et «le meilleur gardien de but de l’histoire du Real Madrid et du football espagnol».. «Aujourd’hui, l’un des footballeurs les plus importants de nos 118 ans d’histoire, un joueur que nous aimons et admirons, un gardien de but qui a fait de l’héritage du Real Madrid plus grand avec son travail et son comportement exemplaire à la fois sur et en dehors du terrain, raccroche les crampons », a déclaré le Real Madrid dans un communiqué. «Il a été formé ici et a défendu notre maillot pendant 25 ans, devenant l’un de nos capitaines les plus emblématiques de tous les temps », a ajouté le club madrilène.

Considéré comme l’un des meilleurs portiers au monde, Iker casillas a débuté sa carrière professionnelle en 1990 au Real Madrid où il s’est rapidement imposé comme un titulaire indiscutable. En 2015, l’Espagnol s’est séparé des Madrilènes et s’est engagé avec le club portugais du FC Porto. Surnommé « San Iker » (Saint Iker) pour ses parades miraculeuses, Iker casillas a tout gagné dans sa longue carrière : Coupe du Monde, Euro, Champions League, Liga, Supercoupe d’Espagne, Liga NOS, Supercoupe du Portugal…

