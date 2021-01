Sport/ Organisation de la CAN U20, voici les différentes poules

La CAF a effectué, ce lundi, le tirage au sort de la Coupe d’Afrique des Nations des moins de 20 ans (CAN U20), qui se déroulera du 14 février au 4 mars 2021 en Mauritanie. Un tirage qui promet de beaux duels en perspective.

Les 12 équipes qualifiées pour la CAN U20 sont désormais fixées. La Confédération africaine de football (CAF) a procédé, ce lundi, au tirage au sort des phases de groupe du tournoi. Pays hôte de la compétition, la Mauritanie, logée dans le groupe A, a hérité du Cameroun, de l’Ouganda et du Mozambique. Une poule, a priori, abordable pour les Mourabitounes U20 qui, malgré la présence des camerounais qui font figurent de favoris, devraient tirer leur épingle du jeu.

Dans le groupe B, le Burkina Faso aura fort à faire face à la Tunisie, la Namibie et la Centrafrique, qui découvrent la compétition pour la première fois. A suivre également la poule C constituée du Ghana, de la Gambie, de la Tanzanie et du Maroc.

Les groupes de la CAN U20 :

Groupe A : Mauritanie, Cameroun, Ouganda, Mozambique

Groupe B : Burkina Faso, Tunisie, Namibie, Centrafrique

Groupe C : Ghana, Tanzanie, Gambie, Maroc

